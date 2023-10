Tunisia, presidente Saied respinge fondi Ue: sì a cooperazione, no a carità

Il presidente della Tunisia Kais Saied ha chiarito di aver rifiutato i fondi stanziati dall'Unione europea per ridurre gli arrivi dei migranti dal suo Paese.

"La Tunisia, che accetta la cooperazione, non accetta nulla che assomigli alla carità o al favore, perché il nostro Paese e il nostro popolo non vogliono compassione e non la accettano quando è senza rispetto", si legge in un comunicato della presidenza. "Di conseguenza, la Tunisia rifiuta quanto annunciato nei giorni scorsi dalla Ue".