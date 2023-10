Migranti, Tunisia: non faremo la guardia di frontiera ad altri Paesi

Sull'emergenza migranti, "la Tunisia non può in nessun caso fungere da guardia di frontiera per altri Paesi".

Lo ha affermato il ministro dell'Interno Kamel Feki in una dichiarazione video pubblicata dal suo dicastero, sottolineando che il Paese non può assorbire massicci flussi di migranti irregolari oltre le sue capacità sociali e finanziarie, né può fungere da Paese ospitante.