Tunisia, barcone con migranti naufragato: almeno 21 morti

twitter

I cadaveri di almeno 21 migranti annegati in mare sono stati trovati in mare al largo di Sfax, in Tunisia. Lo rende noto la gendarmeria tunisina che prosegue a pattugliare il tratto di mare che è la rotta più utilizzata in questi giorni dai trafficanti di uomini. Diverse le barche soccorse nelle ultime ore che hanno poi portato in salvo a Lampedusa decine di persone.