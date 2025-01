Si dà fuoco davanti alla sinagoga di Tunisi, ucciso

Una persona si è data fuoco e ha tentato di aggredire alcuni membri delle forze di sicurezza di stanza nei pressi della Grande Sinagoga di Tunisi. L'operazione si è conclusa con la morte dell'uomo e il ferimento di un secondo agente che ha poi aperto il fuoco per proteggere il collega, rimasto ferito per le ustioni ed è stato trasportato in ospedale. Lo si legge in una nota del ministero dell'Interno di Tunisi, nella quale si precisa che in quello che viene definito "incidente" è rimasto ferito anche un cittadino che si trovava lì vicino. Il ministero ha affermato che l'uomo deceduto è stato identificato e che soffriva di problemi di salute mentale.