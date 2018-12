Tsunami Indonesia, Mogherini: "L'Ue è pronta a fornire aiuti"

"I nostri pensieri sono con le vittime, tutte le persone colpite e i soccorritori che stanno lavorando per salvare vite e aiutare chi ha bisogno". Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, in un messaggio rivolto all'Indonesia dopo lo tsunami che ha colpito lo stretto di Sonda. "L'Ue - ha aggiunto - è pronta ad offrire qualsiasi assistenza richiesta e stiamo monitorando da vicino la situazione".