Tsunami Indonesia: il bilancio delle vittime sale a 429 morti

Ora però la crisi diventa sanitaria - "Molti bambini sono malati, hanno la febbre, mal di testa e non hanno abbastanza acqua", ha detto Rizal Alimin, un medico ONG Aksi Cepat Tanggap in una scuola trasformata in un rifugio di fortuna. "Abbiamo meno farmaci del solito, le condizioni non sono salutari, non c'è abbastanza acqua potabile, la gente ha bisogno di cibo e dorme a terra".