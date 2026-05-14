Dall'Iran ai dazi, Trump: "Fantastico futuro insieme alla Cina" | Xi avvisa: "Conflitti se Taiwan fosse mal gestita"

Le delegazioni commerciali di Stati uniti e Cina hanno avuto colloqui "positivi" alla vigilia del vertice di Pechino tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha detto il presidente cinese durante l'incontro con il leader americano, secondo quanto riferito dall'agenzia statale cinese Xinhua. "Più e più volte è stato dimostrato che non ci sono vincitori in una guerra commerciale", ha affermato il presidente cinese. "L'essenza delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati uniti è il beneficio reciproco e la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti. Di fronte a differenze e frizioni, la consultazione su un piano di parità è l'unica scelta corretta".