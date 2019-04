Trump: "Usa ritirano la firma dal trattato sul commercio delle armi"

Trattato mai ratificato dal Congresso - Il Trattato sul commercio delle armi è stato adottato nel 2013 dall'Onu e mira a moralizzare il commercio internazionale delle armi. Allora fu firmato da John Kerry, segretario di Stato sotto la presidenza di Barack Obama, ma non è stato mai ratificato dal Congresso.



Le armi coperte dal Trattato - Il testo prevede in particolare che i Paesi firmatari valutino prima di ogni transazione se le armi vendute rischiano di essere utilizzate per aggirare un embargo internazionale, violare i diritti umani o possano finire nelle mani dei criminali. Le armi coperte dal trattato vanno dalle pistole ad aerei e navi da guerra, passando per i missili. E il testo riguarda tutti i tipi di trasferimenti internazionali.



Trump: "La libertà dell'America è sacra" - "Gli Stati Uniti revocheranno gli effetti della firma a questo trattato cattivo. Togliamo la nostra firma. Le Nazioni Unite riceveranno presto una notifica che gli Usa respingono questo trattato", ha spiegato Trump. "Sto per firmare davanti a tanti testimoni un messaggio con cui si chiede al Congresso di fermare l'iter per la ratifica e di farmi arrivare sulla mia scrivania il trattato, che eliminerò", ha aggiunto davanti agli amanti delle armi da fuoco riuniti all'assemblea annuale della lobby National Rifle Association. Infine Trump ha detto: "La liberta dell'America è sacra e gli americani rispetteranno le leggi americane e non quelle di Paesi stranieri".