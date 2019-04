Russiagate, rapporto Mueller: "Non ci sono prove contro Trump"

Non ci sono prove della collusione del presidente Usa, Donald Trump, con i russi e i loro tentativi di interferire nelle elezioni americane. E' questa la conclusione del rapporto del procuratore speciale, Robert Mueller, secondo cui non ci sono nemmeno prove per accusare Trump di ostruzione alla giustizia. La Casa Bianca "ha cooperato pienamente con le indagini", dice Mueller. "Vittoria totale", commentano i legali del presidente.