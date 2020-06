Trump: quasi un milione di richieste per partecipare al comizio di Tulsa

Il presidente americano saluta via Twitter il boom di partecipazioni al comizio di Tulsa, il primo che apre la sua campagna elettorale dopo il lockdown. Per Trump infatti "quasi un milione di persone ha chiesto il biglietto per l'appuntamento di sabato sera" nella città dell'Oklahoma. La tappa era stata fortemente criticata dalla comunità afroamericana a seguito del caso Floyd poiché Tulsa fu teatro di massacri razziali nei primi del '900.