Trump tira la volata a Orban: "Pronti a sostenere l'economia dell'Ungheria"

"L'amministrazione è pronta a impiegare l'intera potenza economica degli Stati Uniti per rafforzare l'economia dell'Ungheria, come abbiamo fatto in passato per i nostri grandi alleati, qualora il primo ministro Viktor Orban e il popolo ungherese dovessero mai averne bisogno. Siamo entusiasti di investire nella futura prosperità che scaturirà dalla continua leadership di Orbán!". Lo scrive Donald Trump su Truth a due giorni dalle elezioni in Ungheria.