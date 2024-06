La gaffe di Trump: "Non penso che George Washington abbia avuto schiavi"

Non è la prima volta che l'ex inquilino della Casa Bianca si lascia andare con affermazioni che hanno, poi, fatto il giro del mondo. Nel 2019, per esempio, dichiarò di "voler pagare personalmente la cauzione per la libertà del rapper A$AP Rocky", non considerando però che il sistema scandinavo non prevedesse la cauzione.



Nel 2020, sul suo canale Twitter per elogiare la Guardia nazionale e la polizia per aver gestito "molto facilmente" le proteste per la morte di George Floyd davanti alla Casa Bianca, abbreviò il Secret Service con la sigla SS. Il tycoon fu subito ripreso dagli utenti che gli fecero notare che quella sigla identificava la famigerata organizzazione paramilitare del regime nazista. O anche quando nel 2023, durante un discorso in New Hampshire, definì Orban "il presidente della Turchia".