Trump: "Non mi importa se Iran negozia, non avrà nucleare"

"Il consigliere per la Sicurezza nazionale ha suggerito che le sanzioni e le proteste hanno 'soffocato' l'Iran e lo costringeranno a negoziare. In realtà non me ne potrebbe importare di meno se negoziano". Così su Twitter Donald Trump, sottolineando che "dipenderà totalmente da loro, ma non avranno alcuna arma nucleare". Il presidente Usa ha quindi ribadito il monito a non uccidere "i vostri manifestanti"