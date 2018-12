Trump, niente tagli alle spese militari: "Aumentiamo budget del 5%"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di proporre un aumento delle spese militari per il prossimo anno fiscale nonostante avesse in precedenza promesso un taglio. Secondo diverse fonti, l'amministrazione Usa dovrebbe annunciare una proposta di budget per la Difesa di almeno 750 miliardi di dollari, pari a un aumento di circa il 5%, contro una riduzione del 2,2% precedentemente annunciata.