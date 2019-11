Trump: "Nessuna pressione su Ucraina. Impeachment? Arma faziosa"

"I democratici pazzi hanno trasformato l'impeachment in un'arma faziosa. Questo è un male per il Paese e non è quello che i padri fondatori avevano in mente". Lo twitta il presidente Usa Donald Trump ricordando ai "repubblicani e gli altri che il presidente dell'Ucraina e il ministro degli Esteri hanno detto che non c'è stata alcuna pressione. Non sapevano che gli aiuti non erano stati pagati, e li hanno avuti senza condizioni?".