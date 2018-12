Trump minaccia: "Finanziare il muro o sarò costretto a chiudere il confine Usa-Messico"

"Saremo costretti a chiudere completamente il confine meridionale se i democratici ostruzionisti non ci daranno i soldi per completare il muro e (non ci permetteranno di) cambiare anche le ridicole leggi sull'immigrazione che oberano il nostro Paese ". Lo scrive il presidente americano Donald Trump in un tweet. Il presidente repubblicano vuole 5 miliardi di dollari per costruire il muro ma i democratici si rifiutano di finanziarlo.

La presa di posizione di Trump arriva durante lo shutdown, cioè la paralisi parziale delle agenzie federali che ha costretto centinaia di migliaia di funzionari a rimanere a casa. Al cuore del blocco c'è proprio il muro al confine con il Messico: il presidente repubblicano vuole 5 miliardi di dollari per costruirlo ed è scontro con i repubblicani che non hanno alcuna intenzione di finanziarlo. Così il tycoon si rifiuta di firmare la legge di Bilancio finché non otterrà i fondi.



Sempre su Twitter, il presidente Usa sostiene che "gli Stati Uniti perdono così tanti soldi nel commercio con il Messico in base al Nafra, oltre 75 miliardi di dollari all'anno, che considererei chiudere il confine meridionale una 'operazione che genera profitto'".



"Costruiremo il muro o chiuderemo il confine Meridionale", ribadisce Trump parlando di "riportare la nostra industria dell'auto negli Stati Uniti, a cui appartiene e tornare al pre-Nafta, prima che molte delle nostre società e molti dei nostri posti di lavoro venissero così stupidamente mandati in Messico".



L'inquilino della Casa Bianca, infine, punta inoltre il dito contro Honduras, Guatemala ed El Salvador, accusandoli di "non fare nulla per gli Stati Uniti se non prendere i nostri soldi". Trump cita poi una voce secondo cui "una nuova carovana si sta formando in Honduras e non stanno facendo niente per questo". "Taglieremo tutti gli aiuti a questi tre Paesi, che approfittano degli Usa da anni", conclude.