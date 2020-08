Trump: "Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia"

"Huawei ci spia, non vogliamo la sua tecnologia". Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno rafforzato le sanzioni contro il gigante cinese. "Huawei e le sue controllate hanno lavorato attraverso terze parti per sfruttare le nostre tecnologie in un modo che mina gli interessi di sicurezza nazionale e di politica estera degli Stati Uniti", ha sottolineato il segretario al Commercio americano.