Trump: "In Florida voterò sì alla legalizzazione della marijuana"

Donald Trump ha confermato che in Florida voterà a favore della legalizzazione della marijuana per scopi ricreativi. "Come ho già affermato in precedenza, credo sia giunto il momento di porre fine agli arresti e alle incarcerazioni inutili di adulti per piccole quantità di marijuana per uso personale", ha affermato l'ex presidente in un post pubblicato su Truth Social. Quindi, in riferimento al referendum che si terrà nello Stato in occasione del voto di novembre, il tycoon ha annunciato che voterà sì all'emendamento che legalizzerà la sostanza stupefacente.