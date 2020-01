Dazi, Trump firma l'intesa con la Cina: "Passo importante per un commercio equo"

Donald Trump ha firmato la cosiddetta "fase uno" dell' accordo commerciale con la Cina insieme al vicepremier cinese Liu He . "Un passo importante verso un commercio equo con la Cina - ha commentato il presidente Usa -. In tanti pensavano che questo non potesse mai accadere". E, parlando del presidente cinese Xi Jinping , ha affermato: "Un mio grande, grande amico. Abbiamo creato un rapporto molto stretto".

Accordo "storico", verso la fase due Definendo "storica" la mini intesa con Pechino, il tycoon ha sottolineato come l'accordo "riscriva gli errori del passato per offrire un futuro di giustizia economica e di sicurezza per i lavoratori, gli agricoltori e le famiglie americane". "In un futuro prossimo andrò in Cina", ha poi aggiunto. La visita segnerà l'inizio dei negoziati per la "fase due" dell'accordo.

"La Cina ci aiuta con la Corea del Nord" La Cina "sta aiutando gli Stati Uniti con la Corea del Nord", ha dichiarato ancora Trump. Il presidente americano ha monopolizzato il palco durante la cerimonia per la firma, parlando per oltre 40 minuti dalla East Room. La delegazione cinese, guidata dal vice premier Liu He, ha assistito composta e in silenzio. La Fed "sta mantenendo i tassi di interesse troppo alti e il dollaro troppo forte", ha proseguito il numero uno della Casa Bianca.

Xi: "L'accordo con gli Usa è positivo per il mondo" L'accordo è stato commentato anche da Xi Jinping, che lo ha definito "buono per la Cina, per gli Stati Uniti e per il mondo intero". "E' un'intesa vantaggiosa per tutti e mostra che siamo in grado di agire sulla base del reciproco rispetto", recita una lettera indirizzata a Donald Trump e letta dal vice premier Liu He nel corso della cerimonia.