Trump fa causa al Dipartimento Giustizia per perquisizione Mar-a-Lago

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto a un giudice di bloccare un'indagine del Dipartimento di Giustizia sui file sequestrati dalla sua casa durante una perquisizione dell'FBI.

In una causa intentata, il suo team legale ha chiesto che un avvocato indipendente sia nominato per supervisionare i documenti che gli agenti hanno rimosso da Mar-a-Lago in Florida questo mese. Trump è indagato per la cattiva gestione di documenti riservati.