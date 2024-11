Il presidente eletto Donald Trump, in una intervista alla Nbc, torna a parlare di immigrazione e dei costi per le espulsioni. "Non è una questione di prezzo. Non abbiamo scelta. Quando le persone hanno ucciso e assassinato, quando i signori della droga hanno distrutto Paesi, e ora torneranno in quei Paesi perché non rimarranno qui. Non c'è un prezzo", ha spiegato rispondendo alla domanda sul suo piano che prevede la più grande espulsione di massa della storia negli Usa.