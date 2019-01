Trump dispiega truppe in Gabon a sostegno degli americani in Congo

Il presidente americano, Donald Trump, ha informato i leader del Congresso di aver ordinato il dispiegamento di truppe americane in Gabon per aiutare gli americani in Congo. L'invio di un'ottantina di soldati, ha spiegato il presidente, è stato deciso "in risposta alle possibili violente manifestazioni che potrebbero esserci in Congo in seguito alle elezioni" nel Paese.