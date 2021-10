Trump denuncia censura "Big Tech" e lancia un servizio streaming

dal-web

Donald Trump punta a lanciare un servizio video in streaming on demand per "competere con la programmazione creata da Big Tech e da Big Media". Lo ha annunciato la Trump Media & Technology Group denunciando la "censura e la corruzione" dei social media. Trump ha spiegato che, alla luce di questo problema, "per riportare la libertà di espressione è necessario l'ingresso sul mercato di una nuova grande piattaforma".