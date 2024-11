Usa, Trump: "Dazi del 10% alla Cina finché non ferma il fentanyl"

Se la Cina non fermerà il crescente flusso di sostanze letali come il fentanyl negli Stati Uniti (attraverso il Messico), la presidenza Trump applicherà dazi aggiuntivi del 10% su tutti i suoi prodotti cinesi in entrata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente eletto, affermando di aver tenuto "molti colloqui con Pechino riguardo alle massicce quantità di farmaci inviati in America, ma senza alcun risultato. I rappresentanti della Repubblica Popolare mi hanno detto che avrebbero istituito la pena massima, quella della morte, per qualsiasi spacciatore sorpreso a fare questo. Ma, sfortunatamente, non hanno mai fatto ciò, e la droga si sta riversando nel nostro Paese a livelli mai visti prima".