Trump contro Google: aiuta la Cina e il suo esercito, ma non gli Usa

Il presidente americano Donald Trump ha accusato Google sostenendo, senza fornire ulteriori dettagli, che la piattaforma "sta aiutando la Cina e il suo esercito, ma non gli Stati Uniti. E' terribile". Il tycoon ha poi provocatoriamente aggiunto: "La buona notizia è che hanno aiutato la corrotta Hillary Clinton e non Trump... e come è finita?".