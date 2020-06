Caso George Floyd, Trump: "New York fatta a pezzi dalla feccia" | Biden: "E' inaccettabile che la polizia aumenti la violenza"

"Lunedì è stata una giornata negativa per i fratelli Cuomo. New York ha perso di fronte ai saccheggiatori, alla sinistra radicale e a tutte le altre forme di feccia". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump , riferendosi a Andrew Cuomo, governatore di New York, e a suo fratello Chris, giornalista della Cnn. "Il governatore ha rifiutato la Guardia nazionale e la città di New York è stata fatta a pezzi", ha aggiunto.

Trump si autocelebra su Twitter - Parlando della capitale Washington, invece, Trump ha scritto che "non ha avuto problemi la scorsa notte. Molti arresti. Grande lavoro da parte di tutti. Forza soverchiante. Dominio. Allo stesso modo Minneapolis è stata grande (grazie presidente Trump!)". Così su Twitte ril presidente degli Stati Uniti ha enfatizzato la prova di forza della polizia autocelebrandosi per l'uso della Guardia nazionale a Minneapolis, che ha tenuto sotto controllo la protesta per la morte di George Floyd. Così Trump ha voluto sottolineare le differenze tra le due città: a New York sono avvenuti scontri tra i manifestati e la polizia e molti negozi sono stati devastati e saccheggiati.

Biden contro le violenze della polizia - "E' inaccettabile che la polizia aumenti la violenza nella manifestazioni" di protesta contro la morte di George Floyd. Lo ha affermato il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. "Le ultime parole pronunciate da Floyd prima di morire, 'I can't breathe', sono un campanello d'allarme per il nostro Paese e per tutti noi", ha aggiunto.