Trump chiede la riattivazione del suo profilo Twitter

Donald Trump ha chiesto a un giudice federale di costringere Twitter a ripristinare il suo account. Si tratta di una soluzione temporanea mentre l'ex presidente usa presenta una causa per tornare definitivamente sui social media. La richiesta per un'ingiunzione preliminare contro Twitter è stata presentata venerdì 29 settembre a Miami, in Florida. L'ex presidente denuncia che l'oscuramento dell'account è stato deciso su pressione dei suoi rivali al Congresso americano.