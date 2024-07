Trump: "Biden cacciato con un colpo di Stato da Pelosi-Obama"

"Diverse personalità democratiche hanno spinto fuori Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, hanno cercato di organizzare un colpo di Stato". È la grave accusa lanciata da Donald Trump, in una intervista alla Fox, all'indomani del discorso del presidente Biden sul suo ritiro. "L'hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri - ha detto il tycoon - . Li ho visti in televisione, erano così carini: 'Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe'. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali" nei suoi confronti, ha aggiunto.