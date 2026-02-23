Iran, Trump: "Falso che il generale Caine sia contrario all'attacco"
Il presidente degli Stati Uniti smentisce le indiscrezioni secondo cui il capo di stato maggiore sarebbe ostile al possibile intervento americano in medio oriente
© Ansa
Donald Trump definisce "false" le indiscrezione di stampa secondo le quali il massimo generale americano, Dan Caine, sarebbe contrario all'attacco contro l'Iran. "Il generale Caine, come tutti noi, vorrebbe non assistere alla guerra, ma, se si decidesse un'operazione militare contro l'Iran, è convinto che sarà una vittoria facile", ha scritto il presidente su Truth.