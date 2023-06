Trump: "Nuova incriminazione, sconfiggerò i comunisti"

"L'America è andata a dormire con le lacrime agli occhi".

Lo ha scritto Donald Trump sul suo social media Truth all'indomani della nuova incriminazione per le carte classificate trovate a Mar-a-Lago. "Presto, tuttavia, l'America sarà in grado di sorridere, perché avremo sconfitto i marxisti, i fascisti, i comunisti, gli squilibrati e la sinistra radicale. Metteremo di nuovo l'America al primo posto e la renderemo di nuovo grande!", ha detto ancora l'ex presidente citando il suo slogan "Make America Great Again".