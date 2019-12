Trump: accordo commerciale fenomenale, farà aprire la Cina

"Fenomenale". Così Donald Trump ha definito l'accordo commerciale raggiunto con la Cina. "I dazi - ha spiegato il presidente degli Stati Uniti - rimarranno in gran parte in vigore" e saranno "usati come leva nelle discussioni per la fase due", che cominceranno "immediatamente". Inoltre, Trump ha definito l'accordo sulla 'fase uno' "uno dei più grandi di sempre", che "portera' all'apertura della Cina".