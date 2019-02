Trump a ufficiali esercito Venezuela: "Democrazia o perderete tutto"

Donald Trump, ribadendo il suo sostegno al presidente autoproclamatosi Juan Guaido, lancia un ultimatum agli ufficiali dell'esercito venezuelano. "Hanno una scelta chiara: lavorare per la democrazia per il loro futuro o perdere tutto quello che hanno". E' uno dei passaggi chiave del discorso che il presidente Usa terrà a Miami alla comunità venezuelana. "Sappiamo dove gli ufficiali hanno nascosto i soldi in giro per il mondo".