Trinidad e Tobago, naufraga una nave misteriosa: petrolio sulla barriera corallina

Silenzio radio dall'imbarcazione

La nave misteriosa, identificata come The Gulfstream, si è rovesciata mercoledì al largo della costa del Cove Eco-Industrial Park, nel sud di Tobago, e le correnti hanno trascinato l'imbarcazione verso la riva. Quando è stata avvistata, la nave stava navigando sotto una bandiera non identificata e non ha lanciato alcuna chiamata di emergenza. L'Agenzia per la gestione delle emergenze dell'isola ha dichiarato che non c'erano segni di vita sull'imbarcazione, il cui carico era inizialmente ritenuto composto da sabbia e legno.