Tre ragazze torturate e uccise in Argentina, presa la mente del commando

Il governo argentino ha dichiarato che le autorità peruviane hanno arrestato la presunta mente che era dietro i brutali omicidi di tre giovani donne trasmesso in diretta streaming, portando a nove gli arresti. "Voglio congratularmi con la Polizia nazionale peruviana per il loro straordinario lavoro e la loro collaborazione nella cattura dei due fuggitivi del triplice omicidio", ha dichiarato il Ministro della Sicurezza argentino Patricia Bullrich in una dichiarazione su X. Il sospettato, identificato come "little J", è stato arrestato a Pucusana, circa 72 chilometri a sud di Lima. In precedenza, Bullrich aveva annunciato la cattura di un altro sospettato in Perù, Matias Ozorio.
I corpi di Morena Verdi e Brenda del Castillo, cugine di 20 anni e della quindicenne Lara Gutierrez sono stati trovati sepolti la scorsa settimana nel cortile di una casa alla periferia meridionale di Buenos Aires, cinque giorni dopo la scomparsa, avvenuta il 19 settembre. Le tre giovani sono state torturate e uccise e le scene sono state mostrate ad un gruppo social chiuso di 45 utenti come "avvertimento" per un presunto furto di droga, secondo il ministro della Sicurezza di Buenos Aires, Javier Alonso. Il presunto mandante, "little J", è un cittadino peruviano di circa 20 anni, che pare sia a capo di un gruppo di narcotrafficanti nel quartiere Zavaleta di Buenos Aires. Ozorio, che ha circa 23 anni, è ritenuto il braccio destro di "little J", secondo quanto riportato dai media locali.
