Tre ragazze torturate e uccise in Argentina, presa la mente del commando

I corpi di Morena Verdi e Brenda del Castillo, cugine di 20 anni e della quindicenne Lara Gutierrez sono stati trovati sepolti la scorsa settimana nel cortile di una casa alla periferia meridionale di Buenos Aires, cinque giorni dopo la scomparsa, avvenuta il 19 settembre. Le tre giovani sono state torturate e uccise e le scene sono state mostrate ad un gruppo social chiuso di 45 utenti come "avvertimento" per un presunto furto di droga, secondo il ministro della Sicurezza di Buenos Aires, Javier Alonso. Il presunto mandante, "little J", è un cittadino peruviano di circa 20 anni, che pare sia a capo di un gruppo di narcotrafficanti nel quartiere Zavaleta di Buenos Aires. Ozorio, che ha circa 23 anni, è ritenuto il braccio destro di "little J", secondo quanto riportato dai media locali.