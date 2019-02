Trattato Inf, Russia: ritiro Usa per non rispettare i loro obblighi

La Russia condanna la decisione degli Stati Uniti di lasciare il trattato antinucleare Inf, affermando si tratti di parte di un piano per "uscire dai loro obblighi legali internazionali". Il ritiro statunitense non è questione di "colpa russa", ma di una ben precisa "strategia". Per la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, Washington non ha dato "alcuna prova, alcuna foto satellitare... nulla".