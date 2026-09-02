Traghetto naufragato a Cipro, recuperato un altro corpo: 9 i morti
Un'imbarcazione della Filo Shipping si era ribaltata al largo della costa lo scorso 31 agosto. Il comandante e altri otto membri dell'equipaggio arrestati per possibile negligenza
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È stato recuperato il corpo di uno dei dispersi in seguito al nubifragio di un traghetto passeggeri, avvenuto lo scorso 31 agosto al largo della costa settentrionale di Cipro. Ad annunciarlo sono state le autorità locali. Il bilancio della tragedia sale così a 9 vittime, mentre i dispersi diventano 19.
Le vittime potrebbero essere intrappolate
Il traghetto della Filo Shipping, con a bordo 267 persone, era affondato qualche giorno fa poco dopo aver lasciato il porto di Kyrenia. "Venti persone risultavano disperse e abbiamo recuperato il corpo di una di loro", ha dichiarato ai giornalisti il premier dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord (stato non riconosciuto dalla comunità internazionale), Unal Ustel, aggiungendo che si ritiene che la vittima sia un uomo intorno ai 50 anni. Secondo le ricostruzioni, i dispersi nel naufragio del traghetto sono probabilmente intrappolati all'interno del relitto.
L'accaduto sulla costa
L'imbarcazione, diretta al porto turco di Taşucu, avrebbe dovuto compiere la traversata nella giornata precedente, ma la partenza era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Durante il viaggio è stata colpita da una prima onda in mare aperto e, mentre il capitano cercava di riprendere il controllo, la nave ha iniziato a imbarcare acqua dopo l'arrivo di una seconda onda. Sono 242 le persone tratte in salvo. Il comandante e altri otto membri dell'equipaggio traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza.