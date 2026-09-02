Traghetto naufragato a Cipro, recuperato un altro corpo: 9 i morti

L'imbarcazione, diretta al porto turco di Taşucu, avrebbe dovuto compiere la traversata nella giornata precedente, ma la partenza era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Durante il viaggio è stata colpita da una prima onda in mare aperto e, mentre il capitano cercava di riprendere il controllo, la nave ha iniziato a imbarcare acqua dopo l'arrivo di una seconda onda. Sono 242 le persone tratte in salvo. Il comandante e altri otto membri dell'equipaggio traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza.