Naufragio al largo della Grecia, morti almeno 8 migranti

Almeno otto migranti sono morti annegati al largo delle coste di Rodi, in Grecia, per il naufragio del barcone sul quale stavano viaggiando. A darne notizia è la guardia costiera greca, spiegando che altre 18 persone sono state tratte in salvo. La guardia costiera ha anche specificato che la barca si è ribaltata durante "pericolose manovre" per tentare di sfuggire all'intercettazione da parte di una pattuglia.