Tragedia in Michigan, una 35enne e i 2 figli morti congelati in auto

Tragedia nel Michigan, dove una madre e due suoi figli di 9 e 3 anni sono stati trovati senza vita, congelati in auto, dopo che la donna aveva avuto una crisi di nervi.

Lo rivela lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard. Monica Cannady, 35 anni, "credeva che qualcuno stesse cercando di ucciderla - ha raccontato - e che tutti fossero coinvolti". In preda a un attacco di follia, è scappata di casa con i bambini e, in un'area boschiva, ha detto ai figli di dormire in auto. I tre sono morti per ipotermia.