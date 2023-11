Tragedia in Galles, trovati morti 4 adolescenti dispersi

E' finita con l'epilogo più temuto l'affannata ricerca in corso da oltre 48 ore nel Galles di quattro adolescenti britannici, dati per dispersi dopo essere partiti domenica mattina da casa per un'avventura in campeggio.

Il ritrovamento dei loro cadaveri è stato annunciato dalla polizia, in una conferenza stampa che ha chiuso nel peggiore dei modi l'attesa. "Al momento sembra essere stato un tragico incidente", ha detto il sovrintendente Owain Llewelyn.