Tragedia alla Dakar, morto il centauro portoghese Goncalves

Tragedia alla Dakar. Una caduta è costata la vita al motociclista portoghese Paulo Goncalves, 40enne veterano della corsa che si sta correndo in Arabia. Il pilota è caduto nella settima tappa da Riyad a Wadi al Dawasir. Goncalves è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Layla, ma le ferite erano troppo gravi e i medici non hanno potuto che constatarne la morte. Il portoghese, secondo nel 2015, era alla sua tredicesima partecipazione.