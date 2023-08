Traforo Monte Bianco, verso riapertura Frejus in sette giorni

Il traforo del Monte Bianco potrebbe essere completamente riaperto dopo la frana di domenica che ha bloccato l'accesso al Frejus.

Secondo alcuni quotidiani transalpini, infatti, si va verso una riapertura dell'autostrada francese A43 per il traforo del Frejus entro una settimana, su due corsie invece che su quattro. Le altre due corsie verrebbero utilizzate per realizzare un muro di protezione, costituito da container, come già successo nel 2018.