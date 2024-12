Traforo del Monte Bianco, la riapertura annunciata per il 16 dicembre

Riaprirà il 16 dicembre il traforo del Monte Bianco, che era stato chiuso il 2 settembre per un intervento di risanamento strutturale. Il traforo, che collega Italia e Francia passando sotto la montagna più alta dell'Europa occidentale, è rimasto off limits per i veicoli per quindici settimane consecutive. In questi giorni si stanno completando i test di riabilitazione delle volte, dopo 105 giorni in cui i lavori sono andati avanti 24 ore su 24, mobilitando più di 150 persone.