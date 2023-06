Toronto, Olivia Chow è il nuovo sindaco: il primo di origine asiatica

Olivia Chow è il nuovo sindaco di Toronto, il primo di origine asiatica.

La 66enne nata ad Hong Kong ha trionfato nella più grande città del Canada in una corsa che ha visto ben 101 candidati. Ha promesso una politica di sinistra dopo oltre un decennio di governo conservatore. Ha annunciato, in particolare, di voler tassare maggiormente i proprietari più ricchi e di sostenere gli inquilini in una città dove la crisi degli alloggi è particolarmente acuta. Si è inoltre impegnata a lavorare per costruire una Toronto "più attenta, accessibile e sicura".