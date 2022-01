Tonga, serviranno settimane per ripristinare comunicazioni con il mondo

Afp

Serviranno settimane per ripristinare le comunicazioni fra l'arcipelago di Tonga e il resto del mondo a seguito dell'eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Hàapai. L'unico cavo di collegamento in fibra ottica, che corre sulla barriera corallina e anche in mezzo a questa, è stato infatti danneggiato dall'eruzione. Sarà necessario che una nave sollevi il cavo per valutare i danni e poi delle squadre dovranno ripararlo.