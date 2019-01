Tokyo, hotel licenzia duecento robot: al loro posto assumerà esseri umani

Come scrive The Wall Street Journal, il primo ad essere disattivato è stato l’assistente vocale di camera Churi, che non riusciva a rispondere alle domande più semplici o che si attivava nel mezzo della notte ogni volta che sentiva russare. I facchini, invece, si spegnavano in caso di neve o pioggia e sono stati criticati dai clienti perché troppo lenti. Mentre i receptionist, i famosi velociraptor addetti al check-in, non sapevano dare informazioni sui luoghi da visitare o sugli orari degli aerei.



I robot dopo pochi anni sono risultati già obsoleti o superati da modelli più nuovi e avanzati. Ma il gestore dell’hotel ha deciso di non aggiornare i suoi robot e voltare pagina, affidandosi questa volta a personale umano. Però avvisa: il tempo dei robot non è comunque finito.