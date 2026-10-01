a Schwendau

Grave incidente in Tirolo: papà e figlia di 4 anni precipitano con il parapendio

L'uomo, un 32enne e la figlia di appena 4 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Innsbruck

01 Ott 2026 - 16:50
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Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne e la figlia di appena 4 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Innsbruck.

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La notizia è riportata da Il Dolomiti. Secondo quanto riportato dal quotidiano online la polizia del posto ha raccontato che il papà aveva voluto effettuare un volo in parapendio biposto con la piccola partendo dal punto di decollo "Penken", situato nel distretto tirolese di Schwazu. Durante le fasi del decollo però ci sarebbero stati dei problemi e il padre e la bimba sono precipitati nel vuoto, non è chiaro da che altitudine.

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I soccorsi

  Subito sono stati attivati i soccorsi: padre e figlia, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasferiti in elicottero alla clinica di Innsbruck. Restano ora da chiarire con precisione le cause che hanno portato al grave incidente: tra le ipotesi della polizia, scrive il quotidiano Il Dolomiti, anche quella che l'emergenza sia stata causata dalle funi della vela che potrebbero essersi aggrovigliate

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