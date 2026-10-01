Grave incidente in Tirolo: papà e figlia di 4 anni precipitano con il parapendio

Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne e la figlia di appena 4 anni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Innsbruck.