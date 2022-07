Timori dalla Russia, Lettonia verso leva femminile e più spesa Difesa

Per contenere eventuali rischi per la sicurezza derivanti dalla vicinanza alla Russia, la Lettonia intende incrementare la spesa per la Difesa e introdurre il servizio militare obbligatorio anche per le donne.

"La sicurezza - ha spiegato il presidente Egils Levits - è oggi la priorità della nostra politica: il 2,5% del Pil come spesa per la Difesa potrebbe non essere più sufficiente". Le modifiche dovranno ora essere riesaminate dal Parlamento.