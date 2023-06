Tiktoker si finge morto, poi si presenta in elicottero al suo funerale

L'annuncio della scomparsa sui social

Con la collaborazione della moglie e dei figli , David ha deciso di dare il via a questa messinscena. Una delle figlie ha infatti postato sui suoi profili social, un messaggio che lasciava intendere la scomparsa del padre : "Riposa in pace, papà. Non smetterò mai di pensare a te. Perché la vita è così ingiusta? Perché tu? Stavi per diventare nonno e avevi ancora tutta la vita davanti. Ti amo! Ti vogliamo bene! Non ti dimenticheremo mai". Questo ha portato al diffondersi della notizia, mentre nel frattempo erano organizzati i funerali, che si sono tenuti alcuni giorni dopo vicino a Liegi.