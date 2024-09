Tik Tok, cancellati diversi profili russi: "Influenzano le elezioni americane"

Ulteriori spiegazioni sulle pagine rimosse saranno fornite dall'azienda di Pechino nel rapporto di settembre sulle "Operazioni di influenza occulta". Nella relazione di agosto, invece, lo stesso TikTok ha ammesso di aver allontanato cinque profili proprio perché collegati a questo genere di attività di influenza del pubblico su eventi e temi globali, una posizione presa soprattutto per proteggere i suoi 170 milioni di utenti statunitensi dalle "minacce in evoluzione" in vista delle presidenziali di novembre.