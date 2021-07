"Ho ricevuto 500 richieste di amicizia su Facebook da italiani nella notte dopo la finale" ha raccontato Holden in un'intervista rilasciata al Manchester Evening News. "Il mio telefono non smetteva di suonare. Non so cosa vogliono, non so come liberarmene" ha aggiunto.

Terrà il tatuaggio - "Sono devastato, ma chi non lo è?" ha detto poi il tifoso. Che fiducioso della vittoria della sua nazionale ha deciso di immortalare il traguardo con l'inchiostro sulla gamba ben prima della finale, sfidando ogni scaramanzia. Solo ai rigori ha avuto un ripensamento: "Forse non tornerà a casa" ha pensato riferendosi alla coppa. Ma, nonostante in molti in Rete lo abbiano esortato a nascondere il disegno, lui risponde convinto: "Il tatuaggio lo tengo". E fa giù progetti per i Mondiali di calcio del 2022.

Un altro tatuaggio per i Mondiali - Nessun ripensamento, dunque. Anzi. Lewis Holden promette di farsi tatuare "England World Cup 2022 winners" sulla gamba sinistra se l'Inghilterra raggiungerà la finale il prossimo anno in Qatar.